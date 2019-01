Ruzie tussen Trump en Democraten naar kookpunt

Woensdag riep zij hem nog op zijn State of the Union uit te stellen. Een dag later nam de Amerikaanse president wraak, en hoe: Donald Trump heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, verboden om een officiële reis te maken naar België, Egypte en Afghanistan. Pelosi moet eerst met geld over de brug komen voor de grensmuur, laat Trump in een snerende brief weten.

,,Door de shutdown spijt het mij u te moeten informeren dat uw trip naar Brussel, Egypte en Afghanistan is uitgesteld. We zullen de zevendaagse excursie opnieuw plannen zodra de shutdown voorbij is’’, schrijft Trump in de brief, die openbaar gemaakt werd door zijn woordvoerster Sarah Sanders. ,,In het licht van de 800.000 geweldige Amerikaanse ambtenaren die geen loon krijgen, ben ik er zeker van dat u het met mij eens bent dat deze pr-gebeurtenis uitstellen gepast is’’, voegt de president er nog fijntjes aan toe.

Waarna een oproep volgt om opnieuw aan tafel te gaan zitten. ,,Ik denk dat het beter is dat u in Washington blijft om met mij te onderhandelen en u aan te sluiten bij de beweging rond Sterke Grensveiligheid om de shutdown te laten stoppen.’’ Trump voegt er nog aan toe dat Pelosi ,,uiteraard het recht heeft een commercieel lijnvliegtuig te nemen’’, en sluit af in de hoop haar ,,snel te zien’’ en hoopt nog meer dat ,,onze open en gevaarlijke grens in het zuiden eindelijk de aandacht, het geld en de veiligheid krijgt die het zo wanhopig nodig heeft.’’

NAVO

De reis van Pelosi was nog niet eerder bekend. Dat is de normale procedure: uit veiligheidsoverwegingen worden reizen van hoge politici in de VS bijna nooit op voorhand aangekondigd, zeker niet wanneer er ook naar een oorlogsgebied zoals Afghanistan wordt gevlogen. Daarbij is Pelosi de tweede in lijn voor het presidentschap, mocht Trump en zijn ‘tweede man’ Mike Pence iets overkomen.

Pelosi zou met een aantal andere Congresleden onder andere de Amerikaanse troepen in Afghanistan bezoeken. In Brussel stond een bezoek aan de NAVO op het programma, zegt haar kabinetschef. Voor zo’n buitenlandse reis wordt altijd een militair vliegtuig gebruikt, maar Trump steekt daar nu dus een stokje voor. Zelf ging Trump op 26 december, toen de shutdown vijf dagen bezig was, wel op bezoek naar de Amerikaanse soldaten in Irak.

Bus maakt rondje

Volgens journalisten in het Capitol in Washington zou Pelosi donderdagavond vertrekken. ,,De veiligheidsdiensten hebben een noodoproep gekregen van het Pentagon om te zeggen dat de trip niet meer doorgaat’’, tweette Fox News-journalist Chad Pergram bij een foto van een bus van de Amerikaanse luchtmacht, die klaar stond om te vertrekken naar de luchthaven. ,,Congresleden zitten nu in de bus te wachten of ze kunnen vertrekken. Wij vernemen dat er woedende telefoontjes over en weer gaan tussen het Capitol, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en het Witte Huis.’’

Uiteindelijk reed de bus met de delegatie parlementsleden niet meer dan een rondje rond het Capitol en werden de Congresleden weer gewoon voor de deur afgezet.