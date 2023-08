Ruzie op aanlegsteiger maakt veel los in Amerikaanse sociale media

Amerikaanse sociale media zijn in de ban van een beladen vechtpartij tussen een groep witte bootbezitters en een zwarte medewerker van een aanlegsteiger in Riverfront Park in Montgomery, gelegen in de zuidelijke staat Alabama.

Er volgden meerdere arrestaties na de knokpartij waarbij niemand gewond zou zijn geraakt. De burgemeester van Montgomery eiste dat de bootbezitters die volgens hem ‘een man aanvielen die zijn werk deed’ flink gestraft zouden worden. Burgemeester Steven L. Reed van Montgomery prees het ingrijpen van de politie en beloofde dat ‘gerechtigheid zal geschieden’.

,,Dit was een ongelukkig incident dat nooit had mogen gebeuren. Terwijl ons politiedepartement deze onaanvaardbare daden onderzoekt, mogen we niet afgestompt raken voor geweld van welke aard dan ook in onze gemeenschap”, aldus Reed, de eerste zwarte burgemeester van Montgomery. ,,Degenen die kiezen voor gewelddadige acties zullen verantwoordelijk worden gehouden door ons strafrechtssysteem.”

Beladen sfeer

Rond de zaak hangt een beladen sfeer van raciale spanningen. De zwarte bevolking vormt meer dan 60 procent van het totale inwonersaantal van de stad. Een ambtenaar van de gemeente merkte op dat het incident plaatsvond een dag nadat voormalig president Donald Trump had gesproken op een fondsenwervend evenement van de Republikeinse Partij in de stad.

‘Als je de geschiedenis van Montgomery begrijpt - een stad die ooit een van de meest actieve centra van slavenhandel in de Verenigde Staten was en later werd geconfronteerd met een wrede vorm van apartheid, waarbij de stad nu pas haar eerste zwarte burgemeester heeft gekregen - dan geeft deze video veel meer perspectief’, schreef Hannah-Jones, een journaliste van The New York Times Magazine, die een Pulitzer-prijs heeft ontvangen voor haar werk aan het geprezen ‘1619 Project’.

Situatie escaleerde

In de vele reacties valt onder meer te lezen dat er nog altijd veel smeult in de stad. ‘Dit is niet meer 1963’, schrijft iemand verwijzend naar het jaar voor de ondertekening van de Civil Rights Act, die discriminatie op basis van ras verbiedt.

De video laat zien dat het gevecht begon met mensen die hun boot hadden aangemeerd op een plek die kennelijk was gereserveerd voor de rivierboot van de stad, de Harriott II. Op de beelden is te zien dat een zwarte man, die lijkt te werken als aanlegmedewerker, bezig was met het losmaken van de boot van de particulieren toen een groep witte mannen de confrontatie zocht. De situatie escaleerde toen een groep van ongeveer zes zwarte mannen vanaf de rivierboot de confrontatie aanging met de witte groep. Onder aanmoediging van omstanders vielen ze drie witte mannen en twee vrouwen aan. Ten minste twee van de vrouwen sprongen in de rivier of werden erin geduwd. Een derde persoon werd op het hoofd geslagen met een opvouwbare stoel.

Volledig scherm Rosa Parks wordt begeleid door E.D. Nixon, voormalig president van de Alabama NAACP, bij aankomst op het gerechtsgebouw in Montgomery op 19 maart 1956. Parks’ weigering om haar busstoel af te staan aan een witte man zette de moderne burgerrechtenbeweging in gang. © AP