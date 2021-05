Rutte wil vaart achter coronapas: ‘Veel landen hebben belang bij snelheid vanwege zomer’

Rutte zei dat vanmiddag na afloop van een informele top in Porto, waaraan hij per video deelnam. Europa streeft ernaar om rond 21 juni een klap te kunnen geven op de verordening die de invoering van de coronapas regelt. Normaal wordt zo’n besluit dan zes weken later van kracht, maar Rutte vindt begin augustus te laat. Als de technische voorbereiding parallel aan de besluitvorming verloopt moet het sneller kunnen, denkt hij. ,,Dat heb ik niet in de hand en ook 21 juni is nog maar een streefdatum, maar ik denk dat veel landen belang hebben bij snelheid.” En even later: ,,Dan denk ik eerder aan één à twee dan aan zes weken.”