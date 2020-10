Rutte hekelt ‘onacceptabele’ uitlatingen van Turkse president Erdogan

Moslims in Europa worden volgens Erdogan behandeld zoals Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. De Turkse leider is boos over de reactie van met name zijn Franse ambtgenoot Macron op de jihadistische moord op een Franse leraar van een middelbare school in een Parijse voorstad. Macron heeft zich na de moord op docent Samuel Paty door een moslimextremist fel uitgesproken tegen radicalisme en voor een striktere scheiding tussen kerk en staat.



Volgens Erdogan reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen moslims te keren en de islam af te schilderen als een groot kwaad. De Turkse regering heeft maandag nadrukkelijk betoogd dat de moord op de Franse leraar ‘monsterlijk’ is. Eerder verweet Parijs het regime in Ankara nog niet te hebben gereageerd op de aanslag.



Erdogan heeft in zijn laatste uitval tegen Macron opgeroepen geen Franse producten meer te kopen. Enkele dagen geleden omschreef hij het Franse staatshoofd als een verward iemand die hulp nodig heeft.