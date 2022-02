Rutte: De-escalatie noodzakelijk, verdere agressie Rusland zal ‘serieuze consequenties’ hebben

De premier heeft samen met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een bezoek gebracht aan Oekraïne om onder meer te praten over de spanningen met Rusland. ,,We zijn het eens geworden dat we alles op alles moeten zetten om de situatie te de-escaleren'. Dat is de enige manier om dit op te lossen’’, aldus Rutte na overleg met de Zelensky en de Oekraïense premier Denys Shmyhal. ,,Ik hoop dat de dialoog een oplossing biedt.’’



Nederland zal Oekraïne naast die dialoog ook op defensief vlak helpen. Zo helpen Nederlandse experts bij het bestrijden van cyberaanvallen van Russische kant.



Rutte betuigde opnieuw openlijk steun aan Oekraïne en herhaalde zijn waarschuwing aan het adres van de Russische premier Vladimir Poetin. Verdere agressie in het broeiende conflict zal forse gevolgen hebben. ,,Er wordt al gewerkt aan een fors pakket van sancties.’’