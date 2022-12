Russische tv-presentator doet (opnieuw) felle uitspraken over oorlog: ‘Hele wereld zal in as liggen’

,,De hele wereld zal in as liggen als Rusland de oorlog verliest.” Dat zei de beruchte Russische tv-presentator Vladimir Solovyov in zijn talkshow. Hij herhaalde ook dat Moskou een ‘heilige oorlog’ voert tegen Oekraïne en het Westen.

,,Wat in Oekraïne gebeurt, blijft niet alleen in Oekraïne. Een heilige oorlog is aan de gang”, aldus de talkshow-presentator. ,,We vechten voor het recht van de mensheid om te leven in de oorspronkelijke staat, zoals ontworpen door De Schepper.”

Het is niet de eerste keer dat Solovyov de bijbel en het christendom gebruikt om de Russische oorlog te rechtvaardigen. Volgens hem kan er maar één overwinnaar zijn. ,,Die dwazen die proberen te vechten, vechten niet tegen ons, maar zijn in oorlog met God. In het geval van een overwinning is hun einde zeker. Als ik zeg dat we ofwel winnen, of dat de hele wereld is as zal liggen, heeft dit ook een andere betekenis. Hoe kan de mensheid die tegen God vecht, blijven bestaan?”

Volgens hem moet Moskou ook het volledige Russische ‘arsenaal’ gebruiken - lees: kernwapens. ,,Als we ons volledig arsenaal moeten gebruiken voor de overwinning, dan moeten we dat doen.” Daarnaast bekritiseert hij de Westerse wapensteun aan Oekraïne. ,,Amerika blijft hen (de Oekraïners, red.) volpompen met van alles. Ze zullen die inzet blijven verhogen, terwijl wij altijd een halve stap achter zullen blijven. Het is tijd om de volledige kracht van ons arsenaal in te zetten.”

Solovyov is een Russische tv-presentator die wel vaker grote uitspraken doet (die niet al te serieus moeten genomen worden). Hij wordt soms ‘de spreekbuis van Poetin’ genoemd en staat wereldwijd bekend voor zijn felle kritiek op Oekraïne en de NAVO-landen.

Volledig scherm Vladimir Solovyov, de Russische talkshow-presentator die bekend staat om zijn grove uitspraken over de oorlog in Oekraïne © RT