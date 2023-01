Russische tanks die nu naar front gaan ‘maken geen kans tegen de tank waar Oekraïne om vraagt’

Explosieve stijging crackge­bruik Brussel: ‘Populair­ste drug in onze straten’

De politie in de Belgische hoofdstad Brussel is ,,ongelooflijk ongerust” over de snelle opmars van het gebruik van crack. Dat schrijven de Belgische kranten De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag.

