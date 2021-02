Russische staatstelevisie slaat terug: ‘Navalny huurde in Duitsland kolossale villa’

Vlaamse man doodt liefdesri­vaal met kruisboog: ‘Het was hij of ik’

12:24 Begin 2018 vermoedde de Belgische Jordy Vande Sompele al dat zijn vriendin Sarita V. hem bedroog, vier maanden later schoot hij zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28) met een kruisboog dood. Deze week staat Vande Sompele terecht voor het Hof van Assisen (juryrechtbank) in Brugge, op beschuldiging van moord. ,,Hij had alles naar de kloten geholpen. Daarom moest hij dood. Het was hij of ik.”