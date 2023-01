Russische soldaten smeken om hulp in overstroomde en bevroren loopgraven: ‘Onze eenheid zal hier sterven nog voor ze de vijand heeft ontmoet’

Dader mesaanval Gare du Nord is Libiër die Frankrijk uit was gezet

De man die vanochtend in Gare du Nord in Parijs zes mensen verwondde met een scherp voorwerp, had vorig jaar zomer het bevel gekregen het Franse grondgebied te verlaten. Dat heeft de Franse zender BFMTV vernomen. De aanvaller is een man van in de twintig uit Libië.

11 januari