Russische soldaten getuigen over hoe ze ‘gedumpt’ werden aan Oekraïens front: ‘Dit stomme leger doet helemaal niets’

Met videoEen nieuwe video van twee Russische soldaten toont nogmaals hoe de gedeeltelijke mobilisatie die in Rusland van kracht is, grote ontevredenheid onder de bevolking veroorzaakt. In de video klagen de soldaten over hoe ze “gedumpt zijn in een bos” aan de Oekraïense frontlinie zonder voedsel of water. ,,Niemand geeft om ons”, hekelen ze. ,,En de commandanten zijn echte idioten.”