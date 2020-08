‘Russische oppositiepoliticus Navalni werd gevolgd door FSB-agenten voor hij ziek werd’

De Russische liberale oppositieleider Aleksej Navalni werd nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten in de dagen voorafgaand aan donderdag, toen hij volgens bronnen in zijn omgeving werd vergiftigd. De Russische boulevardkrant Moskovski Komsolets meldt dat op basis van politiebronnen.

Voordat Navalni plotseling erg ziek werd aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou zou hij zijn gevolgd door agenten in burger van de veiligheidsdienst FSB. Ook werd de hij met beveiligingscamera’s in de gaten gehouden.

Bronnen binnen inlichtingenkringen zouden alle details over de reis die de Kremlin-criticus voor de vermeende vergiftiging maakte uitvoerig hebben gedeeld met Moskovski Komsolets. De krant meldt onder meer hoeveel kamers Navalni’s medewerkers in een lokaal hotel hadden geboekt en dat Navalni besloot niet in de kamer te slapen die op zijn naam was gereserveerd. Een vriend van Navalni huurde een appartement voor hem, maar dat werd door de politie ontdekt toen een van Navalni’s aanhangers sushi bestelde voor dat adres.

Navalni’s woordvoerder Kira Jarmisj reageerde via Twitter op het verhaal. ,,De schaal van de surveillance verbaast me helemaal niet”, schreef ze. ,,Wat me wel verrast is dat inlichtingenbronnen er niet voor terugschrikken dit te vertellen.”

Radioactief materiaal

De krant meldt verder dat inlichtingenbronnen zeggen dat uit het schaduwen van Navalni geen verdachte contacten naar voren zijn gekomen die zijn plotselinge ziekte kunnen verklaren. De bronnen denken dat, als Navalni vergiftigd is, de vergiftiging heeft plaatsgevonden op het vliegveld of in het vliegtuig.



Testresultaten van monsters die de politie heeft genomen op plekken waar Navalni met zijn team was, laten nog op zich wachten. De eerste resultaten worden maandag verwacht. Later komende week komen volgens de krant de resultaten van testen op radioactief materiaal. Of die openbaar worden gemaakt is nog niet duidelijk.

Navalni is zaterdag voor behandeling per vliegtuig naar Berlijn overgebracht, waar hij is opgenomen in het Charité-ziekenhuis. Dat heeft nog geen verklaring naar buiten gebracht over zijn toestand. ,,Die is zeer zorgwekkend”, aldus de woordvoerder van de organisatie die de ambulancevlucht naar Duitsland regelde.

Niet de eerste keer

Het zou volgens Jarmisj niet de eerste keer zijn. Ze zei dat vorig jaar al een poging is gedaan hem te vergiftigen in de gevangenis.

De 44-jarige Navalni is de voorman van de liberale oppositie tegen de regering van president Vladimir Poetin. Hij heeft op internet een aanhang van miljoenen en heeft vaak tienduizenden mensen op de been gebracht om tegen regeringsbeleid te demonstreren. Navalni heeft ook veel vijanden in kringen van machtige oligarchen door zijn publicaties op internet van zijn onderzoeken naar corruptie en machtsmisbruik.

Verkiezingen

In 2013 werd hij bij verkiezingen voor de burgemeester van Moskou tweede met 27 procent van de stemmen. Hij is vooral onder jonge Russen populair. De autoriteiten werken Navalni tegen met onder meer huiszoekingen in zijn kantoor en met beschuldigingen. Hij is onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. Navalni is pas nog aangeklaagd omdat hij op internet een 93-jarige oorlogsveteraan zou hebben beledigd. In 2017 moest hij in een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje aan een oog laten opereren, nadat hij iemand een chemische stof in zijn gezicht had gegooid en hij aan een oog blind dreigde te worden.

Navalni werd vorig jaar vanuit de gevangenis overgeplaatst naar een ziekenhuis in Moskou. De officiële verklaring was toen dat Navalni ergens een heftige allergische reactie op had gehad.

