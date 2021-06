Russische oppositieleider uit vliegtuig geplukt en opgepakt in Sint-Petersburg

‘Vlucht met Protase­vitsj al voor bommelding omgeleid naar Minsk’

27 mei Belarus liet het vliegtuig met dissident Roman Protasevitsj al omleiden voordat per mail een bommelding was binnengekomen. Dat bevestigt de Zwitserse e-mailprovider Proton Technologies AG, dat bereid is om mee te werken met een onderzoek van Europese autoriteiten naar het incident.