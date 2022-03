Russische oppositieleider Navalny krijgt nog eens 9 jaar strafkamp erbij wegens fraude

,,Navalny heeft fraude gepleegd, meer bepaald het stelen van eigendommen van anderen in georganiseerd verband”, hoorde een verslaggever van persbureau AFP rechter Margarita Kotova zeggen. De Kremlin-criticus moet zijn straf volgens staatspersbureau Interfax uitzitten in een ‘streng-regime’ kolonie oftewel strafkamp. Dat zou het verspreiden van zijn mening over bijvoorbeeld de aanval op Oekraïne bemoeilijken. Navalny heeft zich vanuit de strafkolonie waar hij nu zit fel uitgesproken tegen ‘Poetins oorlog in Oekraïne’ en zou overgeplaatst kunnen worden naar Siberië. Zonder de nieuwe veroordeling zou de oppositieleider mogelijk in 2023 zijn vrijgekomen.

De rechtbank veroordeelde Navalny ook wegens minachting van een rechter. Die zou hij in 2021 hebben beledigd in een zaak over uitspraken van de Kremlin-criticus die beledigend zouden zijn geweest tegenover een oorlogsveteraan. Het proces vond plaats in de strafkolonie waar de Kremlin-criticus gevangen wordt gehouden. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van dertien jaar tegen hem geëist wegens ‘fraude’ en ‘belediging’ van een magistraat.

Navalny stond sinds half februari terecht binnen de muren van de strafkolonie IK-2 voor beschuldigingen die hij als ‘politiek’ omschrijft. Hij zit in het strafkamp al ruim een jaar een gevangenisstraf uit van tweeënhalf jaar voor fraude, een zaak die volgens hem eveneens verzonnen is. De oppositieleider verklaarde in maart vorig jaar dat hij gevangen zit in een ‘echt concentratiekamp'. Hij ging daarna in hongerstaking uit protest tegen het niet mogen ontvangen van een arts naar eigen keuze. Zijn gezondheid holde vervolgens achteruit volgens zijn advocaten. Na drie weken staakte Navalny zijn hongerstaking.

Vergiftiging

De Russische oppositieleider, die bekend staat om zijn vernietigende onderzoeken naar corruptie en de levensstijl van de Russische elites, overleefde in 2020 een ernstige vergiftiging waarvoor hij president Vladimir Poetin verantwoordelijk houdt. Navalny werd behandeld in een ziekenhuis in Berlijn en keerde na zijn herstel begin 2021 terug naar Rusland. Bij aankomst op de luchthaven van Moskou volgde een onmiddellijke aanhouding op beschuldiging van het verduisteren van 356 miljoen roebel (ruim 4 miljoen euro) aan donaties aan zijn anticorruptieorganisaties en van ‘minachting van de rechtbank’ tijdens een eerdere hoorzitting. Navalny zou het geld hebben weggesluisd voor privé-uitgaven en voor een campagne om president te worden.

Begin februari vorig jaar kreeg hij 2,5 jaar strafkamp opgelegd vanwege het schenden van de bepalingen van een voorwaardelijke celstraf in een fraudezaak eind 2014. Een van die bepalingen was dat hij zich moest melden voor zijn reguliere registratie en dat deed Navalny niet, aldus de rechtbank. De oppositieleider betoogde dat hij zich simpelweg niet kon melden doordat hij was vergiftigd en in Duitsland werd verpleegd.

