Russische onderzoeksjournalist dood na val van balkon

De nieuwssite Novy Den meldt dat zijn verslaggever Maxim Borodin zondag in een ziekenhuis is overleden aan de gevolgen van de val afgelopen donderdag. De 31-jarige Borodin woonde op de vijfde verdieping van een appartementencomplex in Jekaterinenburg.



De oorzaak van de val is onduidelijk. Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd. Russische media berichten dat de politie heeft verklaard dat het appartement van de binnenkant was afgesloten. Maar zijn collega's en vrienden geloven die officiële lezing niet.



Zo trekt hoofdredacteur Polina Rumjantsjeva van de nieuwssite Novy Den, waarvoor Borodin over corruptie en misdaad schreef, de zelfmoord in twijfel. Ook Reporters Without Borders twitterde zondag dat de omstandigheden verdacht waren en dat ze een diepgaand, onafhankelijk onderzoek eiste.