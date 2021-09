Russische minister overleden tijdens oefening, ‘wilde iemands leven redden’

De minister was in het noorden van Rusland voor een oefening van meerdere overheidsinstanties ter voorbereiding op mogelijke crisissituaties in het noordpoolgebied. Zinitsjev bezocht ook een lokaal reddingsteam en bracht een bezoek aan de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.



Volgens Russische media viel de 55-jarige Zinitsjev van een klif toen hij tijdens filmopnamen een cameraman probeerde vast te pakken die was uitgegleden. Volgens een andere, ook onbevestigde lezing, sprong de minister in het water om een cameraman te helpen, waarna hij een steen raakte en overleed. De cameraman is naar verluidt ook overleden. Wat er precies is gebeurd is dus nog onbekend.