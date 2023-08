Russische militaire bloggers verdienen grof geld aan oorlog in Oekraïne, maar moeten even dimmen

Agentstvo deed onderzoek naar wat de meest gevolgde milbloggers verdienen aan hun nationalistische gestook. Aleksandr Sladkov (57), die ook journalist is bij de staatsradio en -televisie VGTRK, zou sinds januari van dit jaar ongeveer 11,1 miljoen roebel hebben opgestreken (bijna 110.000 euro ofwel een extraatje van een slordige 16.000 euro per maand). Het gaat dan om advertentieinkomsten. Zijn collega Evgueni Poddubny (39), tevens oorlogscorrespondent van de door de staat gerunde televisiezender Rossiya 1 en een notoire Kremlinpropagandaverspreider, zit daar zo'n 1000 euro per maand onder.

De bekende ‘WarGonzo’ (een pseudoniem voor de 37-jarige Semion Pegov) verdient 12.000 euro bij per maand. Hij heeft bijna 1,3 miljoen abonnees. De regelmatig door het Kremlin ontvangen Aleksandr Kots (44), die wordt gezien als spreekbuis van de Russische geheime dienst FSB en die ook werkt bij de tabloid Komsomolskaya Pravda, schnabbelt met zijn posts maandelijks 8000 euro bij, Joeri Kotjonok 'slechts’ 5000. Vladlen Tatarski (41, een pseudoniem voor Maksim Fomin) doet niet meer mee. Hij werd door Vladimir Poetin onderscheiden, maar sneuvelde in april bij een aanslag op een restaurant in Sint-Petersburg.

De teller staat ook even stil voor de bekendste van de ‘voenkory’, zoals de militaire bloggers in het Russisch heten: Igor Girkin alias Strelkov. De agressieve hardline nationalist en aanjager van anti-Oekraïense gevoelens moet zijn laptop voorlopig dichtgeklapt houden. De man die in Den Haag bij verstek tot levenslang werd veroordeeld wegens zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 heeft het nu kennelijk te bont gemaakt door een aantal keren Vladimir Poetin persoonlijk aan te vallen in zijn blogs. Girkin wordt plots beschuldigd van ‘openbare aanzet tot extreme activiteiten.’

Voorzichtiger

De arrestatie van Girkin, misschien wel de meest spraakmakende milblogger, heeft de andere sterren in het genre de laatste dagen opmerkelijk voorzichtiger gemaakt. Volgens experts van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) hebben de prominente bloggers recent te horen gekregen slecht nieuws niet langer te bespreken. Zo zwijgen ze nog steeds over een recente Oekraïense raketaanval op een belangrijke spoorbrug voor de bevoorrading van Russische troepen op de Krim.

Jammer voor volgers van de ontwikkelingen aan het front, want sommige milbloggers krijgen exclusieve en specialistische militaire kennis toegespeeld. Ze claimen bronnen te hebben onder lagere officieren in het Russische leger, bij de Wagnerhuurlingen en bij de Tsjetsjeense troepen van Kadyrov. Soms zijn ze ook tijdelijk ingebed bij Russische fronteenheden, al blijft het altijd gissen in hoeverre ze pure propaganda uitventen.

Al deze bloggers posten vooral op de kanalen van de Russische berichtendienst Telegram, vergelijkbaar met Twitter. De meesten doen zich voor als onafhankelijke nieuwsjagers, maar zijn in dienst van door het Kremlin gecontroleerde media. Hoewel de bloggers tot voor kort een zekere mate van onafhankelijkheid hadden verworven en kritische stukken waagden over wantoestanden binnen de Russische strijdkrachten, is de toon een stuk braver sinds de muiterij van Jevgeni Prigozjin en zijn Wagnerhuurlingen en nog meer sinds de arrestatie van Girkin.

Volledig scherm Wijlen milblogger Vladlen Tatarski ofwel Maxim Fomin. © AFP

De milbloggers werden groot na de Russische invasie van de Krim in Oekraïne in 2014. Ze verspreidden het ultranationalistische verhaal en schuwden de kritiek niet - in tegenstelling tot de volgzame propaganda van de Moskouse staatsmedia. Poddubny doorbrak de officiële stilte over de betrokkenheid van Wagnerhuurlingen in Oekraïne. Zijn nieuws wordt gevreten. De milbloggers hebben een nauwe band met Vladimir Poetin, die ze al diverse keren heeft uitgenodigd in het Kremlin om ‘vrijuit te praten over de mislukkingen van de speciale militaire operatie’. Dat laatste zou ze nu dus zijn afgeraden.

Sancties Bijna alle milbloggers staan op de zwarte lijst van de westerse sancties vanwege hun rol in pro-Kremlin propaganda tegen Oekraïne. Joeri Kotjonok vanwege teksten als: ‘Zelfs kanker kan worden genezen, maar Oekraïnisme - nooit! Het is een soort satanisme dat alleen kan worden vernietigd met één ding - vuur! Verterend vuur dat deze smet zal zuiveren.’ De bloggers verschijnen ook regelmatig op staatstelevisie, vooral in de meest uitgesproken politieke praatprogramma’s, zoals Avond met Vladimir Solovjov en 60 Minutes, beide op Rossiya 1, en Vremja Pokazjet (De tijd zal het leren’) op Pervyi Eerste Kanaal.