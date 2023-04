Russische media: ‘Bom die oorlogsblogger Tatarski doodde zat verstopt in beeldje’

Volgens een getuige in het Russische persbureau Tass zat de bom in een beeldje. Telegram-kanaal Mash deelde een video die dat verhaal ondersteunt: te zien is hoe Tatarski een beeldje van een soldaat overhandigd krijgt. Minuten later zou de bom zijn afgegaan.

Tatarski was echter vooral activist. Maxime Fomin, zoals hij eigenlijk heette, had meer dan 560.000 volgers op het belangrijke communicatiekanaal Telegram. Hij was een van de belangrijkste militaire bloggers, die zo nu en dan forse kritiek op de legertop had. Harde woorden schuwde hij niet. ,,Als we moeten, zullen we iedereen verslaan, zullen we iedereen vermoorden, zullen we iedereen bestelen”, zei hij in een video. Dat was vorig jaar september, tijdens de festiviteiten rond de annexatie van vier Oekraïense regio’s.