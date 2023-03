Russische legerstaf benadrukt dat nieuwe mobilisatie niet nodig is: ‘Er zijn al genoeg vrijwilligers om oorlog te winnen’

Met video Wie is Stormy Daniels, de pornoster die Donald Trump in de problemen brengt?

Ze gaat de geschiedenis in als de vrouw die ervoor zorgde dat een Amerikaans oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat is nooit eerder gebeurd. Wie is Stormy Daniels (44), de pornoster met wie Donald Trump in 2006 een kortstondig seksavontuur zou hebben beleefd?