Russische journalist vrijgelaten: ‘In de cel at hij niks, uit angst dat de politie drugs in zijn eten zou doen’

De plotselinge vrijlating van de Russische onderzoeksjournalist Ivan Goloenov verrast vriend en vijand. Op de redactie van zijn nieuwssite Medoeza is het feest, vertelt een collega: ,,En nu is het ook in het belang van de Russische autoriteiten dat hij veilig blijft, iedereen kijkt mee.”

Goelanov werkt bij de kritische en onafhankelijke nieuwssite Medoeza, dat vooral opereert vanuit Letland. Medoeza publiceert geregeld over corruptie in het buurland. Goelanov is correspondent in Moskou, daar werd hij vrijdag opgepakt en opgesloten op verdenking van drugsgebruik en -handel.

De arrestatie leidde tot een storm van kritiek en een zeldzaam sterk tegengeluid, ook gedeeld door media die gelieerd zijn aan de Russische staat. Collega's vermoedden al snel een opzetje, de drugs zouden door de geheime dienst in zijn tas zijn gestopt om Goloenov de mond te snoeren. ,,Maar hij gebruikt niks, drinkt ook geen alcohol”, vertelt de Medoeza-collega Sultan Suleimanov aan deze krant. ,,Daarom vroeg hij zelf, heel slim, om een drugstest.” Die kreeg hij aanvankelijk niet. ,,In de gevangenis at hij ook niet, want hij vreesde dat de bewaarders alsnog drugs in zijn eten zouden doen”, zegt Suleimanov die momenteel bij het Facebook-hoofdkwartier in Menlo Park (VS) is voor een internationaal persevenement.

Goloenovs collega Sultan Suleimanov: ,,Dit is fantastisch nieuws."

Gebrek aan bewijs

Vanwege gebrek aan bewijs mocht Goelanov vandaag gaan, wat tot euforie leidde bij de ongeveer vijftig verslaggevers van Medoeza. ,,Onze mail en apps explodeerden! Het is fantastisch natuurlijk. Ik was zo blij toen ik de foto zag van Ivan met zijn hond, zijn goede vriend. Morgen is het een Russische feestdag, en we zeiden al dat we nu echt een goede reden hebben om die te vieren. Het is natuurlijk bijzonder dat je blij moet zijn met de vrijlating met iemand die niks gedaan heeft, maar toch zijn we dat. Dit soort trajecten kunnen ook zomaar maanden duren in Rusland, dat weten we uit het verleden.”

Het plotselinge schrappen van de aanklacht wekte verbazing bij collega's van Goloenov: ,,Normaal duurt zo'n traject maanden."

