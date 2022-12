Russische instructeur smeekt om betere uitrusting voor soldaten: ‘Ze staan hier zo goed als naakt’

met video Duitser vermoordt zijn moeder (62) en gijzelt werknemer en kind in winkelcen­trum, dader overleden

Een 40-jarige man heeft in een voorstad van het Duitse Dresden vermoedelijk zijn moeder vermoord, een radiostation bestormd en vervolgens enige tijd een werknemer en een 9-jarige jongen gegijzeld in een winkelcentrum. De dader is overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens de politieoperatie om de gijzeling te beëindigen.

10 december