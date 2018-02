Russische geheime dienst doodt IS-aanhanger

Turkije laat voorzitter Amnesty toch nog niet vrij

11:03 De vrijlating van de voorzitter van Amnesty International in Turkije, de advocaat Taner Kiliç, is op het laatste moment niet doorgegaan. Op basis van een aanhoudingsbevel heeft de politie hem bij de gevangenis opgehaald en opgesloten in een politiecel in Izmir. Kiliç' vrouw en dochter wachtten tevergeefs op hem, meldde Amnesty vandaag.