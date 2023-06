Russische elite siddert en beeft na Wagneropstand: ‘Er zullen koppen rollen’

Toen de Wagnerhuurlingen richting Moskou oprukten, beefde een deel van de Russische elite van angst dat het land op de rand van een burgeroorlog stond. Velen maakten afgelopen weekend plannen om het land te verlaten en sommigen vluchtten effectief weg met hun privéjet. En de schrik zit er nog altijd goed in. ,,Er is een nieuwe realiteit aangebroken in Rusland”, vertelt een hooggeplaatste Russische bron aan persbureau Reuters.

Een van de angsten van de elite was dat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin - indien hij tot in Moskou was geraakt - zou proberen de economie naar zijn hand te zetten en zich te ontfermen over de natuurlijke rijkdommen, wat zou leiden tot herverdeling van eigendom in Rusland.

Toen de Wagnerstrijders op ruim 200 km van Moskou stonden, sloeg een andere angst toe: namelijk dat Poetin, woedend over deze vernedering, de duimschroeven nog verder zou aandraaien en wraak zou nemen op degenen die als niet loyaal genoeg werden beschouwd.

,,Er is een nieuwe realiteit aangebroken in Rusland,” verklaarde een anonieme hooggeplaatste Russische bron aan ‘Reuters’ over wat er was gebeurd. Welke basis is er om te zeggen dat iets is afgelopen?” zei de bron. ,,De gebeurtenissen van zaterdag hebben aangetoond dat gewapende mannen op elk moment het hele land naar hun hand kunnen zetten.”

Een andere bron in Moskou, die eveneens anoniem wenste te blijven, zei dat de angst zaterdag triomfeerde tijdens die tumultueuze uren en dat velen zich haastten om plannen te maken om hun families uit Moskou te krijgen.

Die bron zei dat het duidelijk was dat het gezag van Poetin was aangetast, maar dat het veel te vroeg was om verregaande conclusies te trekken uit gebeurtenissen die volgens de bron niet helemaal logisch leken.

,,De snelheid en de ernst van wat dit ook was, heeft iedereen volledig geschokt, ook in het Kremlin”, meende de bron. ,,Iedereen die iets te verliezen had, was extreem gespannen”, vertelde nog een andere bron aan ‘Reuters’.

Toen Poetin in een toespraak zei dat de muiterij gelijk stond aan verraad, tuimelde de waarde van de roebel naar beneden en de vraag naar vreemde valuta steeg aanzienlijk. De prijzen van vliegtickets vanuit Moskou schoten ook omhoog voor vluchten naar Belgrado, Istanboel en Dubai.

Namen noemen

Parlementslid Dmitry Gusev heeft inmiddels een brief geschreven aan het Russische luchtvaartagentschap waarin hij eist dat het de namen publiceert van zakenmensen en politici die op 24 juni Rusland hebben verlaten.

Binnen de elite bestaat nu de angst dat Poetin zijn macht zal proberen te laten gelden en diegenen zal ‘kaltstellen’ van wie hij vindt dat ze hun loyaliteit niet met genoeg vuur hebben verdedigd. Binnen de gelederen van het Russische leger is al een massale zuivering aan de gang, volgens Russische militaire correspondenten.

,,Er zullen koppen rollen", zei een andere hooggeplaatste bron. “Ze zullen kijken wie heeft gezwegen, wie niet heeft gesproken om de eenheid te bewaren én de president te steunen.”