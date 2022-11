Russische commandant wordt mogelijk geëxecuteerd door eigen leger

Het Russische leger rekruteerde de 43-jarige Viktor Selavev in een gevangenis in Kaloega, waar hij een straf van vier jaar uitzat voor roof. Volgens de Russische mensenrechtenorganisatie gulagu.net, die sprak met Selavevs echtgenote, werd Selavev ernstig mishandeld in de gevangenis, reden waarom hij ervoor tekende om in Oekraïne te gaan vechten.

Begin oktober werden Selavev en andere gemobiliseerden overgebracht naar de Oost-Oekraïense regio Loehansk en ingedeeld bij een lokale militie. Selavev had gevechtservaring opgedaan in de tweede oorlog in Tsjetsjenië, begin jaren 2000.

Volledig scherm Het Russische leger rekruteerde de 43-jarige Viktor Selavev in een gevangenis in Kaloega, waar hij een straf van vier jaar uitzat voor roof. © Twitter

Enorme verliezen

Volledig scherm © REUTERS In Loehansk leden de Russische troepen enorme verliezen. Zo'n 50 procent van de eenheid van Selavev zou zijn omgekomen, de andere helft maakte zich uit de voeten. Ook Selavev raakte enkele keren gewond, maar keerde toch telkens terug naar het front.



Daar kwam de commandant van zijn eenheid om het leven, waarop Selavev zelf tot commandant werd geslagen. Bij nieuwe gevechten werden de Russen opnieuw gedwongen te vluchten en raakte Selavev weer gewond.



Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij volgens zijn vrouw door de geheime dienst werd gearresteerd en meegenomen voor executie. Russische gevangenen die tekenen voor Oekraïne mogen zich niet overgeven of vluchten, op straffe van terechtstelling.

Huursoldaat

Quote Niemand heeft het recht om gevangenen neer te schieten Gulagu.net Volgens gulagu.net wilde Selavev zelf terugkeren naar zijn gevangenis om andere gedetineerden ervan te overtuigen niet te gaan vechten in Oekraïne. De organisatie erkent dat de Rus ‘geen sympathie verdient’. ,,Helaas nam hij deel aan de oorlog als huursoldaat, werd hij een illegale strijder en zelfs de commandant van een van de geheime eenheden van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Hij liep verwondingen op en ontving geld, doodde [mensen] en nam deel aan militaire agressie tegen Oekraïne’’, aldus gulagu.net op zijn Telegramkanaal.



Maar de organisatie spreekt zich uit voor het ‘recht op leven’ en doet een beroep op de Russische minister Sergej Sjojgoe van defensie, militaire aanklagers en rechercheurs om Selavev te sparen. Zij zijn, zo stelt gulagu.net, ‘verantwoordelijk voor de levens van degenen die ze uit de gevangenis hebben gehaald en die ze dwongen deel te nemen aan de oorlog’.

Sloophamer

Sinds enkele weken rekruteert zowel het Russische huurlingenleger Wagner, dat onder leiding staat van de aan het Kremlin gelieerde zakenman Jevgeni Prigozjin, als het Russische leger gevangenen voor de strijd in Oekraïne. Die loopt voor Rusland uitermate moeizaam, zeker nadat Oekraïense troepen de regio Charkov en de zuidelijke stad Cherson wisten te ontzetten.

Onlangs werd bekend dat een Russische ex-gevangene die zich had overgegeven aan Oekraïense troepen en bij een gevangeneruil terug in Rusland belandde, waarschijnlijk door mensen van Wagner met een sloophamer is vermoord. ‘Niemand heeft het recht om gevangenen neer te schieten’, schrijft gulagu.net. ‘Noch Prigozjin, noch Sjojgoe, noch Poetin. Zo is de grondwet van de Russische Federatie.’



The Moscow Times meldt maandagavond dat de eerste processen zijn begonnen van Russische gemobiliseerden die geweigerd hebben te vechten.

Volledig scherm © REUTERS

Saluerend peloton

Op het Telegramkanaal Zapiski Veterana (‘notities van een veteraan’) is een filmpje te zien waarop twee jongemannen uit een saluerend peloton in de regio Belgorod worden gehaald. Een officier leest voor dat ze zijn gearresteerd, waarop ze hardhandig worden afgevoerd naar een arrestatiebusje, zonder dat ze enig verzet bieden.

Tatjana Degtjareva bevestigde zondag aan Polygon.Media dat haar man Joeri, die in de video te zien is, had geweigerd om als ‘kanonnenvlees’ in de frontlinies te worden ingezet. Nadat hij in september was opgeroepen, werd Degtjarev naar Loehansk in Oost-Oekraïne gestuurd ‘zonder gevechtservaring’ en ‘geen goede militaire training’, vertelde Degtjareva.

Gemobiliseerden die weigeren kunnen maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen.

