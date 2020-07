Russische asielzoeker doodgeschoten in Oostenrijk: ‘Slachtoffer was criticus van Tsjetsjeense leider’

Eerder slachtoffer

In januari 2009 werd ook al een Tsjetsjeense vluchteling doodgeschoten in Wenen. Umar Israilov (27) was een spraakmakende tegenstander van Ramzan Kadyrov en had in 2006 een klacht tegen hem ingediend bij het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Dit omdat Kadyrov hem had gemarteld.