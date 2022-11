Russisch oliedepot in brand na ‘Oekraïense drone-aanval’

Hoofd Russische staatszen­der: ‘Mensen uit de hoogste kringen zijn bang om oorlog tegen Oekraïne te verliezen’

Het hoofd van de Russische staatstelevisiezender RT heeft een opmerkelijke passage gemaakt tijdens de talkshow van Vladimir Solovyov op bevriende staatszender ‘Rusland-1'. Margarita Simonyan liet - met duidelijk misprijzen wel - verstaan dat een aantal van haar landgenoten, tot in de hoogste kringen toe, zich zorgen beginnen te maken dat Rusland de oorlog in Oekraïne wel eens zou kunnen verliezen en dat ze de rekening gepresenteerd zullen krijgen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

29 november