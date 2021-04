Russisch coronavaccin voor dieren mogelijk in april in massaproductie

Wereldlei­ders pleiten voor internatio­naal pandemie­ver­drag

30 maart In een open brief die vandaag in tientallen kranten wordt gepubliceerd, pleiten 25 wereldleiders voor de totstandkoming van een internationaal pandemieverdrag. Ook demissionair premier Mark Rutte heeft het initiatief van EU-president Charles Michel en WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus ondertekend.