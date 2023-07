Russen vrezen precisieaanvallen achter het front: ‘Moet hun gevechtskracht aantasten’

Antibioti­ca en alcohol: hoe gevaarlijk is dat?

Tijdens een antibioticakuur mag je eigenlijk geen alcohol drinken. Maar ja, op een feestje kan de verleiding om tóch een wijntje of biertje te drinken groot zijn. Hoe gevaarlijk is dit nou precies? Huisarts Rutger Verhoeff geeft het verlossende antwoord. ,,Ieder lichaam is anders.”