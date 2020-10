Russen steken de draak met Oxford-vaccin: ‘Mensen worden apen!’

‘Ik weet dat Rusland een reputatie hoog heeft te houden op dit gebied’, zegt Raab nadat ook het Russische actualiteitenprogramma Vesti News aandacht aan het onderwerp besteedde. Het Britse vaccin dat door farmaceut AstraZeneca in samenwerking met de universiteit wordt ontwikkeld en getest, maakt gebruik van een een onder chimpansees voorkomend, maar onschadelijk gemaakt, virus.



De foto's en video's suggereren dat het vaccin de ontvangers ervan in apen laat veranderen. ,,Iedereen die de inspanningen van mensen die een vaccin proberen te ontwikkelen, saboteert, is verwerpelijk’’, aldus de Britse minister. Raab noemt de lastercampagne ‘onaanvaardbaar en onder alle omstandigheden ongerechtvaardigd’. Het vermoeden bestaat dat Rusland op deze manier zijn eigen vaccin(s) probeert te promoten.

King Kong

Afgelopen week liet de Russische president Poetin opgetogen weten dat zijn land een tweede coronavaccin heeft goedgekeurd. Een eerder Russisch vaccin, Sputnik V, zou inmiddels bij 400 coronapatiënten zijn toegediend en Rusland wil het graag ook buiten Rusland op de markt brengen. De lastercampagne zou landen ertoe kunnen bewegen niet met de Britten in zee te gaan.



De Russische actie richt zich ook op de Verenigde Staten, dat op voorhand al 300 miljoen doses van het Oxford-vaccin heeft gekocht. In het tv-programma werd een afbeelding getoond van Uncle Sam, de verbeelding van de Amerikaanse overheid, die ‘Ik wil dat jij het apenvaccin gebruikt’ uitroept. Ook was een poster te zien van filmaap King Kong die een injectiespuit vasthoudt met de tekst ‘Maak je geen zorgen, het apenvaccin is prima’.



Volledig scherm Ook op de Russische televisie werd aandacht aan het 'apenvaccin' besteed. © Twitter

Aap in labjas

De directeur van AstraZeneca, die wordt afgebeeld als een chimpansee in een laboratoriumjas, veroordeelt de poging om het vaccin te ondermijnen. ,,Verkeerde informatie is een duidelijke bedreiging voor de volksgezondheid’’, zegt Pascal Soriot tegen de krant The Times. ,,Dat is nu, te midden van een pandemie die duizenden levens verstoort en vernietigt, nog meer het geval.’’



Soriot adviseert mensen om zich te laten informeren door betrouwbare bronnen. De lastercampagne richt zich ook op landen als India en Brazilië en begon, zo schrijft The Times, toen AstraZeneca de menselijke proeven met het vaccin een maand geleden stilzette. Een van de vrijwilligers ontwikkelde bijverschijnselen. ,,Rusland probeert daar zijn eigen vaccin te promoten’’, citeert de krant een bron.

‘Valse informatie’

Britse media laten in het midden of het Kremlin achter de berichten zit, maar The Times meldt dat een woordvoerder van de Russische ambassade de aantijging ontkent en zelf afdoet als ‘valse informatie’. Volgens hem is de actie zelfs schadelijk voor de Russische inspanningen tegen het virus. ,,Het is er duidelijk op gericht om de Russische inspanningen, waaronder de samenwerking met de Britten, in diskrediet te brengen.’



De tests van het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford bevinden zich momenteel in fase drie, waarbij het middel op een grote groep mensen wordt getest. Het vaccin bleek in eerdere fases bij een kleine testgroep al veilig te zijn, maar wordt nu getest op ruim 30.000 vrijwilligers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Zuid-Afrika. Ook Nederland heeft al 300 miljoen doses van het middel ingekocht.

