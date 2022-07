‘Russen gebruiken Oekraïense kerncentrale als wapendepot en raketlanceerinstallatie’

Vanaf het terrein van de grootste kerncentrale van Europa zou de Russische artillerie ook beschietingen uitvoeren, aldus Petro Kotin, het hoofd van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom gisteravond in een tv-interview.

De kerncentrale van Zaporizja, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, werd in maart door de Russen bezet. Sindsdien zou het Russische leger volgens Kotin het complex hebben veranderd in een militaire basis, en wordt de centrale gebruikt als steunpunt voor artillerie-aanvallen. Bij de meest recente Russische raketaanval in de regio kwamen drie mensen om en vielen vijftien gewonden. Nog niet duidelijk is vanaf waar die raketten werden afgeschoten. De Energoatom-directeur ondersteunde zijn uitspraken tijdens de uitzending niet met bewijzen maar zei dat ‘zwaar materieel (tanks, gepantserde voertuigen), 500 soldaten en vrachtwagens geladen met wapens en explosieven geparkeerd staan op het terrein van de energiecentrale’.

De grote kerncentrale - in 2021 leverde de centrale een vijfde van de jaarlijkse elektriciteitsproductie van Oekraïne - is nog steeds in werking en wordt bediend door Oekraïens personeel. Maar de situatie is volgens Kotin inmiddels ‘extreem gespannen’.

Meer druk

De Oekraïense Energoatom-directeur riep de internationale gemeenschap op om meer druk te zetten op Rusland, zodat de militairen zo snel mogelijk weer vertrekken van het terrein en in ieder geval de veiligheid van de centrale kan worden verzekerd. Met name internationaal atoomagentschap IAEA zou in zijn ogen veel meer moeten doen in dat opzicht maar dat speelt volgens Kotin ‘politieke spelletjes, balancerend tussen Rusland en Oekraïne.’

Volledig scherm Russische militairen op het terrein van de kerncentrale (archieffoto). © AP

De IAEA telt veel medewerkers uit Rusland, aldus de Oekraïense directeur. De eerste plaatsvervanger van IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi komt ook uit Rusland. ,,Misschien bepaalt dat hun terughoudende houding”, aldus Kotin. Het atoomagentschap heeft sinds de Russische inval in Oekraïne, op 24 februari, geen bezoek meer kunnen brengen aan de kerncentrale.

De Oekraïense autoriteiten verzetten zich tegen een dergelijk bezoek, aangezien het volgens hen de Russische bezetting van de site zou legitimeren. Oekraïens personeel staat nog altijd aan de knoppen maar de Russische militaire aanwezigheid zorgt voor ‘constante druk op het personeel’, aldus Kotin. De regio Zaporizja is overigens grotendeels in Russische handen.

