Russen de straat op, ruim 1000 arrestaties: ‘Ik wil niet sterven voor Poetin’

Met videoHet besluit van president Vladimir Poetin om een deel van de bevolking te mobiliseren voor de oorlog in Oekraïne leidt tot een storm van protest in Rusland. In meerdere steden, van Sint-Petersburg tot in Siberië, gingen mensen de straat op. De politie trad hard op. Ruim duizend demonstranten zijn opgepakt.

Na de toespraak van Poetin riepen oppositiepartij Vesna en aanhangers van Kremlin-criticus Aleksej Navalny de Russen op zich te verzetten tegen de mobilisatie van 300.000 reservisten voor het front. Volgens de mensenrechtenorganisatie OVD-info is daar in zeker 32 steden gehoor aan gegeven. De demonstranten scandeerden leuzen tegen de oorlog en gedeeltelijke mobilisatie.

Een demonstrant wordt opgepakt in Moskou.

De politie was uit voorzorg massaal aanwezig op straat. In Rusland zijn dergelijke protesten namelijk illegaal. Volgens OVD-info zijn ruim duizend demonstranten opgepakt, van wie velen in Moskou.

In de hoofdstad verzamelden zich honderden mensen in een van de belangrijkste straten, waar een grote politiemacht op de been was. Ze scandeerden ‘Geen oorlog!’, ‘Stuur Poetin naar de loopgraven!’ en ‘Laat onze kinderen leven!’. Journalisten zagen hoe zeker vijftig mensen werden gearresteerd.

Geweld

In Sint-Petersburg voerde de politie in het centrum een bus vol arrestanten af. Op video’s op sociale media is te zien dat de oproerpolitie soms met geweld optreedt tegen demonstranten. Zo wordt bij een kathedraal in Sint-Petersburg door veiligheidstroepen een jong meisje geslagen, net als een man die haar tegen de wapenstokken probeert te beschermen. Mensen die elkaar vasthouden, worden uit elkaar getrokken en geslagen.

Volgens The Moscow Times waren de eerste protesten in steden in Siberië en het verre oosten van Rusland. Demonstranten droegen borden met teksten als: ‘Geen oorlog! Geen mobilisatie!’ en ‘Onze echtgenoten, vaders en broers willen geen andere echtgenoten en vaders doden’ of ‘Knuffel me als je ook bang bent’.

Op sociale media circuleert een video van een demonstrant In Novosibirsk, de op twee na grootste stad van Rusland, die schreeuwt: ,,Ik wil niet sterven voor Poetin of voor jou!” De protesten werden vaak binnen enkele minuten de kop in gedrukt.

