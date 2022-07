Russen bombarderen universiteit Charkov

EU-import Russisch gas al één derde lager, Brussel houdt rekening met nieuwe afsluitin­gen

De Europese import van Russisch gas is vergeleken met vorig jaar juni al met één derde gedaald, niet in het laatst dankzij Poetin zelf. Die heeft nu al twaalf EU-lidstaten helemaal of gedeeltelijk drooggezet. Brussel houdt rekening met nieuwe afsluitingen.

