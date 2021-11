Rusland zet Volkskrant-correspondent het land uit wegens ‘oude overtredingen’

diplomatieke relRusland heeft Volkskrant- correspondent Tom Vennink het land uitgezet. Afgelopen maandag kreeg hij te horen dat hij het land, waar hij zes jaar werkzaam was, binnen drie dagen diende te verlaten. Woensdag is hij vanuit Moskou naar Nederland gevlogen.

Nederland neemt de zaak hoog op. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag de Russische ambassadeur Aleksandr Sjoelgin in Den Haag ontboden voor uitleg over de affaire. De diplomaat beloofde opheldering te vragen bij zijn eigen ministerie in Moskou.

Uiteindelijk loste dat niets op: het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de visa uit en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou gaf aan zich daar niet in te kunnen en te willen mengen. ,,Het is voor Nederland niet acceptabel wanneer een journalist een land tegen zijn wil moet verlaten’’, stelt demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) in een verklaring. ,,Persvrijheid is een groot goed en wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat journalisten hun werk kunnen blijven doen.”

Administratieve overtredingen

De officiële reden voor het uitzetten van Vennink, is dat hij een aantal administratieve overtredingen heeft begaan. Hij zou in januari 2020 zonder officiële toestemming in de noordoostelijke regio Tsjoekotka hebben verbleven. Daarvoor werd hij beboet.

Een jaar eerder liet hij een paar dagen te laat zijn net verlengde visum registreren bij de Moskouse autoriteiten. Het zijn relatief kleine overtredingen, maar de Russische wet bepaalt, dat een buitenlander die twee keer een administratieve straf krijgt, uitgezet kan worden.

Vennink zou afgelopen maandag een visum ophalen dat tot slechts 31 december geldig zou zijn. Dat wekte al bevreemding, want de journalist had reeds eind augustus een aanvraag voor verlenging van zijn accreditatie (een werkvergunning voor journalisten) voor een jaar ingediend.

Geen uitsluitsel

Normaal gesproken is het ruimschoots voldoende om twee maanden van tevoren een aanvraag voor verlenging van een accreditatie in te dienen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar tot vorige week gaven de ambtenaren geen uitsluitsel over de vraag of Vennink in Rusland zou kunnen blijven werken of niet.

Naast het intrekken van zijn verblijfsvergunning kan Vennink, die in Moskou een Russische vriendin achterlaat, in ieder geval drie jaar Rusland niet meer in.

Het eigenaardige is dat Vennink in november 2020 nog wel een visum voor een jaar kreeg, terwijl hij de overtredingen die hem nu worden aangewreven toen al had begaan. Waarom hij vanwege die boetes nu wel wordt uitgezet, blijft voer voor speculatie.

Voor Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok is het een raadsel waarom de Russische regering dit nu heeft besloten, zegt hij tegen de krant. De autoriteiten geven geen verklaring waarom ze de oude overtredingen plotseling aanvoeren als grond voor uitzetting. ,,In voorgaande jaren waren dergelijke administratieve overtredingen nooit een belemmering om de verblijfsvergunning te verlengen.”

Thomas Bruning, secretaris van journalistenvakbond NVJ , noemt het argument van Rusland ‘nonsens'. Hij ziet dat het in Rusland steeds moeilijker wordt voor onafhankelijke journalisten om hun werk te doen. ,,Het ziet er uit als een politieke actie van een land dat de afgelopen jaren heeft laten zien steeds personvriendelijker te worden”, zegt Bruning. ,,Waarschijnlijk is hij te kritisch geweest en willen ze hem daar gewoon niet meer hebben. Heel betreurenswaardig.”

MH17 De relaties tussen Nederland en Rusland zijn al jaren uitgesproken beroerd. In eerste instantie heeft dat te maken met het neerschieten van vlucht MH17, waarvan het Nederlandse OM onder anderen drie Russen verdenkt. In oktober besliste de Amsterdamse rechter, dat een gouden kunstcollectie van de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim, van Nederland terug moest naar Oekraïne. Moskou vindt dat een ‘politiek gemotiveerd besluit’. Een aantal weken geleden postte de Russische buitenlandwoordvoerster Maria Zacharova plotseling een bericht op Facebook, waarin ze van leer trok tegen het ‘Nederlandse superioriteitsgevoel wat betreft mensenrechten’. Ze weet dat aan het feit dat Den Haag een aantal internationale gerechtshoven telt. En uitgerekend dinsdag, toen Vennink al wist dat hij moest vertrekken, gaf ambassadeur Sjoelgin in Nederland een online-persconferentie, waarin ook hij zich ongekend kritisch uitliet over Nederlandse politici en media ten aanzien van Rusland. Olieconflict Daarnaast doet de Nederlandse Hoge Raad vrijdag uitspraak in een langlopend conflict rond het Russische olieconcern Yukos, een zaak van voormalige aandeelhouders tegen de Russische staat. Rusland is 47 miljard euro verschuldigd aan de voormalige aandeelhouders van het olie- en gasbedrijf. Alles bij elkaar doet het vermoeden dat het uitzetten van Vennink geen toeval is, maar een vooropgezette actie. Het is voor het eerst dat het sinds 1992 onafhankelijke Rusland een Nederlandse journalist uitzet. Eerder dit jaar kreeg BBC-correspondente Sarah Rainsford te horen dat haar accreditatie na decennia niet meer werd verlengd. Dat was een vergelding van Moskou voor het feit dat Groot-Brittannië een accreditatie aan de door het Kremlin gefinancierde zender RT (voorheen Russia Today) weigerde.

