Rusland woedend op VS na uitspraken over de Krim: ‘De Amerikaanse oorlogsstokers gaan nu nog een stap verder’

De Verenigde Staten vinden dat de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 illegaal werd geannexeerd door Rusland, ‘minimaal gedemilitariseerd’ moet worden als oplossing voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dat heeft de Amerikaanse ondersecretaris voor politieke zaken, Victoria Nuland, verklaard. Het Kremlin reageert furieus op de uitspraken: ,,Ze zetten het regime in Kiev aan tot verdere escalatie.”

Washington vindt dat de Oekraïense aanvallen op de Krim legitiem zijn en dat de Krim op zijn minst gedemilitariseerd moet worden als onderdeel van elke oplossing voor de oorlog. ,,Wat de Oekraïeners ook beslissen over de Krim: het land zal nooit niet veilig zijn tenzij het schiereiland minimaal gedemilitariseerd wordt”, aldus ondersecretaris Victoria Nuland.

De Amerikaanse ondersecretaris voor politieke zaken deed de opvallende uitspraken tijdens een bijeenkomst van de internationale vredesorganisatie ‘Carnegie Endowment for International Peace’. Westerse bondgenoten reageerden in het verleden altijd heel voorzichtig op de ambitie van Oekraïne om de Krim te heroveren. Maar er lijken breuken te ontstaan in die retoriek. De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ berichtte vorige maand nog dat de VS-regering nu overweegt om Oekraïne te steunen in een aanval op de Krim.

In het Kremlin zijn ze not amused over de verklaringen. Volgens de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bewijzen de uitspraken dat de Verenigde Staten ‘betrokken partij zijn in het conflict’. Moskou ziet de uitspraken ook als een poging om ‘hun wens om ons land te verslaan’ te verhullen.

,,Ze leveren wapens, sturen inlichtingen door en trainen Oekraïense soldaten, maar nu gaan de Amerikaanse oorlogsstokers nog een stap verder", aldus de woordvoerster. ,,Ze zetten het regime in Kiev aan tot verdere escalatie en om de oorlog simpelweg naar ons grondgebied te verplaatsen. Hiervoor hebben we eerder gewaarschuwd en daarom werden we gedwongen om de speciale militaire operatie op te starten.”

De ondervoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Russische parlement, Dmitry Novikov, reageert ook fel: ,,Hoe meer provocerende verklaringen er worden afgelegd, hoe verder we verwijderd zijn van een oplossing voor het conflict.”