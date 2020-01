Rusland weer betrapt op een leugen? Moord op journalisten in Afrika splijt het land

China huilt na dood straatarme en broodmage­re studente (24): 'Ze leefde op 25 cent per dag’

7:19 Een Chinese studente die jarenlang slechts 25 cent per dag te besteden had, is gisteren overleden aan de gevolgen van hartfalen, veroorzaakt door ernstige ondervoeding. De 24-jarige Wu Huayan woog op het moment van haar overlijden iets meer dan twintig kilo. Ze kon vijf jaar lang geen eten of ziekenhuiskosten betalen omdat ze al haar geld in haar broer moest investeren, die geestesziek is.