Rusland verwijt VS inmenging in parlementsverkiezingen

Brandweer­man omgekomen bij bestrij­ding Spaanse bosbranden, duizend mensen geëvacu­eerd

10 september Een 44-jarige brandweerman is donderdag in het zuiden van Spanje om het leven gekomen bij het blussen van natuurbranden in het gebied. Zeker duizend mensen zijn geëvacueerd en een belangrijke weg is afgesloten vanwege de branden in de buurt van de populaire toeristische plaats Malaga.