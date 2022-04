Rusland toont bemanningsleden gezonken vlaggenschip Moskva (maar er lijken enkele te ontbreken)

Vader (61) die echtgenote vermoordde en dochter neerschoot na 27 jaar opgepakt in VS

Een Colombiaanse moordenaar is na een vlucht van 27 jaar opgepakt in de Verenigde Staten. Het gaat om de 61-jarige Usma Acosta, een man die in 1996 was veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en het neerschieten van zijn dochter. Acosta vluchtte en bleef al die jaren spoorloos, tot nu.

15 april