Rusland start strafzaak tegen Amerikaanse senator die Oekraïnegeld het ‘best bestede geld ooit’ noemde

Rusland heeft de Amerikaanse senator Lindsey Graham op de lijst van gezochte personen geplaatst. Hij zou ‘stervende Russen het best bestede geld ooit’ hebben genoemd. Of toch niet?

Maandagochtend heeft de Russische Onderzoekscommissie (een equivalent van de Amerikaanse FBI) opdracht gegeven een strafzaak tegen Graham te openen. Als reden werden diens ‘Russofobische uitspraken’ genoemd.

Graham bezocht afgelopen weekend de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv om steun te betuigen in de strijd tegen Rusland, dat op 24 februari vorig jaar Oekraïne binnenviel. De Oekraïense autoriteiten zetten een video van het gesprek op internet. Zelensky spreekt daarin zijn dankbaarheid uit voor de financiële en militaire hulp van de VS en zegt: ,,Oekraïne is vrij.” Waarop Graham prompt antwoordt: ,,Ja, en de Russen gaan dood. Dit is het best bestede geld ooit.’’

Niet hoorbaar is of Graham werkelijk ‘dood’ (dying) of ‘uitgeschakeld’ (down) zegt. Maar de link die hij legt tussen het doden van Russen en goed besteed geld deed de Russische media en hoge functionarissen ontploffen.

Volledig scherm Volodymyr Zelensky en Lindsey Graham © via REUTERS

Woordvoerster Maria Zacharova, van het ministerie van buitenlandse zaken, herinnerde op Telegram aan de samenwerking van Amerikaanse ondernemers met nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,Senator Graham heeft iets om mee te vergelijken’’, sneerde ze. ,,Eén van hun (de Amerikanen, red.) investeringen leidde tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Nu stromen miljarden dollars in de onverzadigbare strot van het neo-nazi-regime in Kiev.’’

Ook Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov deed een duit in het zakje: ,,Het is moeilijk om een ​​grotere schande voor het land voor te stellen dan zulke senatoren te hebben’’.

‘Oude dwaas’

Oud-president, en nu vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, Dmitri Medvedev ging helemaal los, zoals hij dat de laatste maanden al voortdurend doet. ,,De oude dwaas, senator Lindsey Graham, zei dat de Verenigde Staten nog nooit zo goed geld hebben uitgegeven als aan het doden van Russen. Dat is inderdaad zo. In zijn geliefde Amerika worden niet alleen gewone mensen regelmatig vermoord, maar wordt er ook zwart geld uitgegeven aan het vermoorden van senatoren’’, riep Medvedev, die zo verwees naar de in 1968 doodgeschoten Robert Kennedy.

Inmiddels is gebleken dat Graham geld en dode Russen niet direct met elkaar heeft verbonden, maar dat er nog een paar zinnen tussendoor zijn uitgewisseld met Zelensky. Persbureau Reuters kreeg de volledige opnames van het gesprek te zien. Het constateert dat de Oekraïners het gesprek zodanig hebben gemonteerd dat het lijkt alsof Graham zijn gewraakte uitspraken doet.

Graham zelf reageerde maandag op de commotie en richtte zich specifiek tot Medvedev. ,,Meneer Medvedev, als u wilt dat er geen Russen meer sterven in Oekraïne, trek dan uw troepen terug. Stop de invasie. Stop oorlogsmisdaden. De waarheid is echter dat u noch Poetin iets geeft om Russische soldaten.’’

