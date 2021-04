Rusland staakt militaire oefeningen bij grens met Oekraïne

Hij gaf de militairen wel de opdracht zware wapens in West-Rusland achter te laten voor een nieuwe, grote militaire oefening later dit jaar.

De buitengewoon grote militaire operaties hebben veel spanning veroorzaakt in Oekraïne en het westen. Oekraïne beschuldigde Rusland ervan een legermacht langs de grens te plaatsen waar in het oosten van Oekraïne een strijd woedt met pro-Russische separatisten.

Waakzaam

De manoeuvres vonden ook plaats in en rond het in 2014 door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim. Dat was van het einde van de achttiende eeuw Russisch en heeft een belangrijke marinehaven. Tijdens de Sovjet-Unie werd het bij de Oekraïense Sovjetrepubliek gevoegd en zo bleef het schiereiland 60 jaar lang onder gezag van Kiev. De Russische annexatie is over het algemeen niet door de internationale gemeenschap erkend.