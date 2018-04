Rusland: Skripal mogelijk vergiftigd met ander middel

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal is volgens Rusland mogelijk vergiftigd met een middel dat nooit is geproduceerd in Rusland. De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) constateert dit op basis van onderzoek dat in Zwitserland is uitgevoerd.

Volgens Lavrov blijkt uit het rapport van het Zwitserse laboratorium dat het mogelijk zou gaan om het middel BZ. ,,De Sovjet-Unie en Rusland hebben nooit vergelijkbare chemische wapens ontwikkeld of opgeslagen'', zei Lavrov volgens persbureau TASS. ,,Dit behoort tot het arsenaal van de VS, Groot-Brittannië en andere NAVO-landen."



Lavrov meldde vandaag dat het Zwitserse rapport geen namen noemt van gebruikte middelen, maar alleen een lange formule die in de richting wijst van een middel dat diverse landen hebben ontwikkeld. ,,,Wij, zoals u weet, hebben het vermogen om vertrouwelijke informatie te bemachtigen. En aangezien deze informatie gaat om een kwestie van leven of dood, houden we deze informatie niet geheim", aldus Lavrov.

Novitsjok

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) concludeerde donderdag dat bij de aanval novitsjok gebruikt zou zijn. Dit is een tijdens de Sovjet-Unie ontwikkeld chemisch wapen. De OPCW bevestigde daarmee wat Britse onderzoekers eerder al concludeerden. Volgens Theresa May is de kans groot dat Moskou achter de aanval zit.



De minister bevestigde dat het laboratorium ook novitsjok heeft gevonden in het lichaam van Skripal. ,,Maar gezien de vluchtigheid van die stof is de vondst van deze giftige substantie in zijn oorspronkelijke vorm en in hoge concentraties door het laboratorium erg verdacht."

Volledig scherm Sergej Skripal, hier op archiefbeeld. © AFP

