Rusland raakt geïsoleerd nu ook China en India afstand nemen op G20

Zowel de Indiase premier Narendra Modi als de Chinese president Xi Jinping spraken maakten zich zorgen om de oorlog, zonder Rusland rechtstreeks te veroordelen. De delegatie van de VS die aanwezig was op de top wilde gezamenlijk een sterke uitspraak doen over Rusland, maar het gastland Indonesië probeerde de gesprekken zo ver als mogelijk van de oorlog weg te houden. De redenering was dat de G20 een economische top is en geen veiligheidsbijeenkomst.

De top op het Indonesische eiland Bali is de eerste keer dat de G20-leiders bijeenkomen sinds de Russische inval in Oekraïne in februari. De oorlog en de zorgen over de wereldwijde inflatie en voedsel- en energiezekerheid hebben de bijeenkomst overschaduwd.

Xi Jinping waarschuwde in zijn speech voor de “bewapening” van voedsel en energie en voegde eraan toe dat hij onder alle omstandigheden tegen een kernoorlog is. Hiermee doelt hij dus op de herhaalde dreigementen van Rusland om tactische kernwapens in Oekraïne te gebruiken. “We moeten ons krachtig verzetten tegen de politisering en bewapening van voedsel- en energieproblemen”, zei Xi.

Modi zei dat het noodzakelijk was te erkennen dat de VN als multilaterale instelling had gefaald, waardoor de G20 onder grotere druk kwam te staan om oplossingen te vinden. Hij zei dat het tijd is voor een staakt-het-vuren en dat de diplomatie op de voorgrond treedt.