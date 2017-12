Rusland pakt verdachte aanslag Sint-Petersburg

'Mijn ontvoering en verkrachting leidde tot einde van jarenlang misbruik'

19:57 Katie Beers is nu 34, getrouwd en succesvol auteur. Ze heeft twee kinderen. In 2012 schreef ze ‘Buried Memories’ over de 17 vreselijke dagen van haar ontvoering, mishandeling en verkrachting eind 1992. Katie was toen amper negen. Ze bleek later al vanaf haar tweede slachtoffer te zijn van seksueel misbruik. Dat hielp haar naar eigen zeggen om rustig te blijven in die afschuwelijke hel.