Rusland mogelijk uit Raad van Europa gegooid: ‘Geen plaats voor agressor’

Het is niet eerder gebeurd dat de uit 1949 stammende organisatie een lidstaat buiten de deur zet. Het comité van ministers van de 47 landen tellende pan-Europese instelling besloot eind februari tot een ook al hoogst ongebruikelijke schorsing. Sindsdien is Rusland niet meer aanwezig bij vergaderingen van het ministerscomité en ook niet in vergaderingen van de door de Nederlandse SP-Senator Tiny Kox voorgezeten parlementaire assemblee.

Maar het Parlement, samengesteld uit Eerste en Tweede Kamerleden van de lidstaten, lijkt dus nog een flinke stap verder te willen gaan. Met zijn militaire agressie tegen Oekraïne, zijn voortdurende aanvallen op burgers en burgerdoelen en de inzet van verboden wapens zoals clusterbommen schendt Rusland zowat alle internationale verdragen waarbij het partij is, aldus de Noorse rapporteur Ingjerd Schou. En dat gedrag staat haaks op de kerntaak van de organisatie: bevordering en instandhouding van democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mensenrechtenschendingen

Schou’s aanbeveling aan het comité van ministers: vraag Rusland zich terug te trekken uit de Raad, en als de regering dat weigert, gooi ze er dan uit. Volgens assembleelid (sinds 2016) Ria Oomen (CDA) is het ’90 à 95 procent zeker’ dat het rapport van haar Noorse collega wordt aanvaard, én dat het comité van ministers dat advies gaat volgen. ,,Als het comité ons een opinie vraagt, en dat was het geval, dan kun je op je vingers natellen dat het dat ook gaat volgen - ook al zal een land als Azerbeidzjan niet instemmen.” Het feitelijke vertrek van de Russen volgt dan zes maanden later, want zo lang is de opzegtermijn.

Het belangrijkste argument om de Russen binnen de club te houden is dat miljoenen Russische burgers daarmee ook het recht wordt ontnomen mensenrechtenschendingen aan te klagen bij het Hof in Straatsburg. Rapporteur Schou ziet dat bezwaar, maar stelt ook vast dat Moskou zich van uitspraken van het Hof al tijden niets aantrekt. En de klachten die er al liggen tegen Rusland worden gewoon afgehandeld.

Rampzalige gevolgen

Omgekeerd zou een gedwongen vertrek in Moskou zeker pijn doen, getuige ook de felle reactie van Buitenlandse Zaken op het schorsingsbesluit eind vorige maand. Dat zou, zo dreigde woordvoerster Maria Zakharova, ‘onvermijdelijk rampzalige gevolgen’ hebben voor de Raad van Europa: ,,Zonder Rusland verliest de Raad zijn pan-Europese identiteit en eventueel zijn bestaansrecht.” Parlementsvoorzitter Kox noemde het rond diezelfde tijd nog ‘opvallend’ dat Rusland zelf niet dreigde om uit de VN of Raad van Europa te stappen. ,,Er zijn mensen in Moskou die inzien dat Rusland heel erg gevaarlijk bezig is – ook voor zichzelf”, was toen zijn conclusie.

Volgens Schou is geen enkel besluit voor de eeuwigheid, een nieuwe Russische regering kan altijd opnieuw een lidmaatschap aanvragen. Zo ging het ook met Griekenland, het tot nu toe enige land dat ooit (in 1969, na de militaire staatsgreep) zelf uit de Raad stapte om aan schorsing te ontsnappen, en vijf jaar later weer lid werd.