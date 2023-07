Rusland laat graandeal klappen, met mogelijk grote gevolgen voor de voedselprijzen

Een jaar geleden spraken Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties (VN) af dat schepen met voedselproducten via een speciale route over de Zwarte Zee mogen varen. Dankzij dit akkoord kon de export van Oekraïens graan en andere voedingsmiddelen via de zeeroute weer worden hervat. De overeenkomst zorgde er ook voor dat Rusland landbouwproducten makkelijker kon uitvoeren. Kort na het ingaan op 22 juli 2022 daalden de snel gestegen voedselprijzen wereldwijd doordat schepen miljoenen tonnen aan onder meer tarwe, mais, koolzaad en soja in andere landen afzetten. Beide landen behoren tot de grootste graanexporteurs ter wereld.

Poot stijf houden

Na eerder al flink dwars te hebben gelegen, lijkt het Kremlin nu zijn poot stijf te houden en zullen met name Turkse regeringsfunctionarissen aan de bak moeten om te redden wat er te redden valt. Moskou is al maanden ontevreden over de afspraken, die nadelig zouden zijn voor Russische bedrijven. De Russische autoriteiten klagen dat Oekraïens graan zonder problemen kan worden geëxporteerd over de Zwarte Zee, terwijl Russische landbouwbedrijven last hebben van westerse sancties. Hierdoor hebben ze problemen met de financiering, verzekering en betaling van hun producten. Volgens de Verenigde Staten is die klacht onterecht, omdat de export van graan niet is gekrompen. Sterker nog, vorige week meldde het Russische landbouwministerie een record van 60 miljoen ton aan graan te hebben uitgevoerd.

Handelsobstakels

De Russische voedselexporteurs zijn zelf geen onderdeel van westerse sancties, maar ervaren de strafmaatregelen als handelsobstakels. Doordat Russische banken bijvoorbeeld niet meer zijn aangesloten op het internationale SWIFT-betalingssysteem zou het voor agrarische bedrijven moeilijker zijn om handel te drijven. Volgens persbureau Reuters overweegt de Europese Unie daarom om de Rosselkhozbank (de Agricultuurbank) wel weer toe te laten tot SWIFT, hierdoor zou een van de belangrijkste kritiekpunten van de Russen worden opgelost.

De initiatiefnemer van het akkoord, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, heeft gezegd dat hij contact gaat opnemen met zijn Russische ambtgenoot Poetin over de kwestie. Volgens Erdogan heeft Poetin liever dat de graandeal blijft voortbestaan. Erdogans minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, gaat met collega Sergej Lavrov in gesprek.

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) neemt het Rusland kwalijk dat het niet meewerkt aan verlenging van de deal die de export van graan door Oekraïne via de Zwarte Zee mogelijk maakt. Hij noemt het ‘uiterst immoreel’ dat Moskou daarmee voedsel als wapen blijft gebruiken.

De Verenigde Naties hopen dat de overeenkomst toch kan worden verlengd om een voedselcrisis te voorkomen. De graandeal is volgens de VN van groot belang bij het oplossen van krappe wereldvoorraden en het beheersbaar houden van het voedseltekort wereldwijd. Vooral voor armere landen in Afrika en het Midden-Oosten wordt de inkoop van graan al snel te duur als Rusland en Oekraïne niet meer exporteren. In sommige landen is het nu al onrustig vanwege de hoge voedselprijzen. Zo heeft de Nigeriaanse president Bola Tinubu afgelopen vrijdag de noodtoestand in het land afgekondigd vanwege de aanhoudende voedselonzekerheid.

Reactie president Zelensky

Oekraïne is in elk geval bereid door te gaan met de export van graan en andere landbouwproducten, ondanks dat Rusland zich terugtrekt uit de graandeal die de veilige uitvoer via de Zwarte Zee mogelijk maakt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dat verklaard.

,,Zelfs zonder de Russische Federatie moet alles gedaan worden zodat we de Zwarte Zee-route kunnen gebruiken. We zijn niet bang”, aldus Zelensky volgens zijn zegsman. De president heeft ook gezegd dat Oekraïne is benaderd door bedrijven die eigen schepen hebben. Zij zouden hebben verklaard dat ze ‘klaar zijn’ om door te gaan met de uitvoer van Oekraïens graan.

