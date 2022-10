Rusland houdt acht verdachten aan voor explosie Krimbrug, onder wie 5 Russen

Volledig scherm Russische onderzoekers op de brug © ANP / EPA De Russische geheime dienst FSB heeft in totaal twaalf verdachten geïdentificeerd. Zij zouden de explosieven hebben geregeld. Van de vier verdachten die niet vastzitten, zijn er twee Oekraïens en twee Georgisch.



Volgens de FSB zit de belangrijkste inlichtingendienst van Oekraïne achter de explosie van zaterdag. Directeur Kirilo Boedanov wordt bij naam als organisator genoemd. Oekraïne reageerde eerder opgetogen op de explosie, maar eiste de verantwoordelijkheid niet op.



Door de ontploffing vielen drie doden en stortte de brug tussen Rusland en het geannexeerde schiereiland de Krim deels in. Na de aanval sprak Rusland van een terroristische aanval door Oekraïne. Op het buurland werden vervolgens massaal raketten afgevuurd.

Annexatie

De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd en een jaar later begon de bouw van de Krimbrug. Poetin reed bij de grote opening in 2018 als eerste over de brug. De 19 kilometer lange verkeersverbinding is voor Rusland symbolisch van belang, maar ook logistiek vanwege de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne.

Rusland zegt in reactie op de explosies op de Krimbrug zware aanvallen te hebben uitgevoerd op heel Oekraïne, onder meer in Kiev. Bij die aanvallen vielen volgens Oekraïense informatie negentien doden en 105 gewonden. Het VN-mensenrechtenkantoor zegt dat deze aanvallen mogelijk in strijd waren met het internationaal humanitair recht.

Ook gisteren werden nieuwe raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Oekraïense media melden één sterfgeval in Zaporizja, maar het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er dinsdag in totaal zijn gevallen. Rusland zegt dat het opnieuw militaire infrastructuur en energiefaciliteiten heeft aangevallen. ,,Het doel is bereikt. Alle aangewezen faciliteiten zijn getroffen.’’ De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba omschrijft de aanvallen op energiefaciliteiten als ‘geplande oorlogsmisdaden die gericht zijn op het creëren van ondraaglijke omstandigheden voor burgers’.

Al eerder voorbereid

De Russische president Vladimir Poetin De Oekraïense veiligheidsdiensten zeggen dat Rusland de raketaanvallen al begin oktober had voorbereid. ,,Volgens militaire inlichtingen van Oekraïne heeft de Russische bezettingsmacht op 2 en 3 oktober instructies gekregen van het Kremlin om de massale raketaanvallen voor te bereiden op de civiele infrastructuur van Oekraïne'', meldt het Oekraïense ministerie van Defensie.



De opdracht werd in het bijzonder gegeven aan een speciale tak van de Russische luchtmacht die gespecialiseerd is in strategische en langeafstandsaanvallen. ,,De kritieke civiele infrastructuur en de centrale locaties van dichtbevolkte Oekraïense steden zijn als doelwitten aangewezen’’, aldus de verklaring van het ministerie.



De Oekraïense minister Dmitro Koeleba van Buitenlandse Zaken zegt in reactie op de Russische aanvallen dat president Vladimir Poetin wanhopig is ‘vanwege nederlagen op het slagveld’. Ook zegt hij dat de aanvallen niet zijn uitgelokt door de recente explosie op de Krimbrug.