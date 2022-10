Rusland geeft open en bloot toe dat het massaal Oekraïense kinderen deporteert

Het was al eerder bekend dat Rusland Oekraïense kinderen voor een zonaamde vakantie naar Rusland stuurt, waarna een gedwongen adoptie door Russische gezinnen volgt. “Er zijn geloofwaardige berichten dat Oekraïense kinderen van hun ouders worden gescheiden en naar Rusland worden gedeporteerd om daar snel te worden genaturaliseerd en ter adoptie te worden aangeboden”, verklaarde Ilze Brands Kehris, hoofd van het VN-mensenrechtenbureau in New York, in september al.

Het exacte aantal kinderen dat door Russische gezinnen is opgenomen, is niet bekend. Rusland geeft geen cijfers. Oekraïense autoriteiten zeggen geen nauwkeurige telling te hebben, maar schatten het aantal kinderen in de duizenden. Eigenlijk gaat het om deportaties en worden internationale conventies geschonden.

Rusland claimt dat het om weeskinderen gaat, maar dat is ook vaak helemaal niet het geval. Zo vertelde Anya (14) aan ‘The New York Times’ dat ze tegen haar wil is meegenomen naar Rusland en ondergebracht is bij een pleeggezin. Dit terwijl haar moeder in Oekraïne woont.

Russisch staatsburger

Via interviews met ouders, ambtenaren, artsen en kinderen in Oekraïne en Rusland heeft ‘The New York Times’ verschillende kinderen geïdentificeerd die waren meegenomen. Sommigen konden naar huis terugkeren. Anderen, zoals Anya, zitten vast in Rusland. Het tienermeisje vertelde dat haar Russische pleeggezin haar goed behandelde, maar dat ze ernaar verlangde om terug te keren naar Oekraïne. Maar ze zei dat ze binnenkort Russisch staatsburger zou worden. “Dat wil ik niet”, vertelde Anya. “Mijn vrienden en familie zijn hier niet.”

Nieuw is dat Russische media er openlijk over spreken en dat de Russische kinderrechtencommissaris die praktijken nu ook toegeeft. Maria Lvova-Belova, die op de westerse sanctielijst staat, is verantwoordelijk voor het overbrengen van Oekraïense kinderen en heeft op Telegram onthuld dat ze zelf een jongen uit Marioepol heeft geadopteerd.

Heimwee

Ze zei dat de jongen, Filipp, aanvankelijk heimwee had en zelfs een demonstratie ter ondersteuning van Oekraïne had bijgewoond. “Hij verlangde naar het huis waarin hij opgroeide, vrienden en zijn dierbare Marioepol”, schreef ze op Telegram. “Maar de kinderen zijn hun nieuwe thuis al snel gaan waarderen”, meldde ze.

Filipp werd geadopteerd door Maria Lvova-Belova en werd gefotografeerd toen hij zijn Russische staatsburgerschap kreeg.

Eind september zei Lvova-Belova al dat 30 (wees)kinderen uit Marioepol met een voorheen negatieve kijk op Rusland en Vladimir Poetin van gedachten waren veranderd. Nadat de kinderen waren geadopteerd door Russische families, veranderde volgens haar hun houding ten opzichte van Rusland drastisch en stopten ze “allerlei vervelende dingen te zeggen en de Oekraïense hymne te zingen”.

Meer dan 350 weeskinderen uit de zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk zijn geadopteerd in Rusland, nog eens duizend kinderen wachten om geadopteerd te worden, meldt de Russische nieuwssite RBC.

Maria Lvova-Belova in gesprek met Vladimir Poetin

“Alle ouders die een kind willen adopteren, kunnen dat doen volgens de vastgestelde procedure. We kunnen helpen bij het organiseren van ontmoetingen of bijvoorbeeld kinderen naar Rusland brengen, aangezien de situatie ter plekke turbulent is, dus niet elk gezin zal daarheen kunnen gaan om een kind te ontmoeten”, aldus de Russische kinderrechtencommissaris.

Rusland weet blijkbaar van geen ophouden, want ze voegde eraan toe dat er spoedig ook kinderrechtencommissarissen zullen komen in de (zelfverklaarde) volksrepublieken, evenals in de door Rusland bezette regio’s Cherson en Zaporizja.

