Rusland draait morgen de gaskraan naar Finland dicht

,,Vanmiddag informeerde Gazprom ons dat ze de levering morgenochtend zullen stoppen”, zegt Gasum-directeur Mika Wiljanen volgens persbureau Reuters. Het bedrijf blijft gas leveren aan Finse klanten van andere bronnen via de Balticonnector-pijplijn tussen Finland en Estland. ,,We waren ons al zorgvuldig aan het voorbereiden op dit moment en kunnen garanderen dat er geen verstoringen zullen zijn in het gasnetwerk. We kunnen de komende maanden al onze klanten van gas voorzien.”

Rusland eist van Europese klanten dat ze hun gas voortaan in roebels afrekenen, ook als in contracten is afgesproken dat ze in bijvoorbeeld euro’s of dollars zouden betalen. Finland weigerde dit. Eerder werden Polen en Bulgarije al om dezelfde reden afgesloten van het Russische gas. De Finnen zijn lang niet zo afhankelijk van Russisch aardgas als andere landen in de Europese Unie. Het meeste gas dat Finland importeert komt weliswaar uit Rusland, maar de brandstof is slechts goed voor 5 procent van alle energie die het land verbruikt.