Rusland bereidt zich ‘feestelijk’ voor op annexatie Oekraïense regio’s

Op het Manegeplein, aan de buitenkant van het Kremlin, staan de dranghekken klaar en is een podiumpje opgebouwd. De autoriteiten hebben een evenement, inclusief popbands, georganiseerd om de nieuw verkregen (lees: geannexeerde) territoria in Oost-Oekraïne te verwelkomen. Op het Rode Plein, donderdag al hermetisch afgesloten, staat een nog veel groter podium waarop aan de bovenkant de namen van de verworden republieken staan vermeld: Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson.



,,Er komt een of ander evenement’’, zegt een vijftiger desgevraagd, terwijl hij door het rasterwerk staat te loeren van de enorme ijzeren poort van de Opstandingspoor, die normaal toegang verschaft tot het Rode Plein. ,,Ik heb het ook net gevraagd’’, zegt hij. Het is tekenend voor het adembenemende tempo waarin het Kremlin de annexatie van de Oekraïense gebieden wil afronden. Niet eens is duidelijk wanneer het voltallige parlement nu precies het besluit tot occupatie (‘hereniging’ in Russische termen) gaat nemen.



De bezette gebieden van die Oekraïense regio’s (ze zijn geen van allen geheel in handen van het Russische leger) stemden de afgelopen week met Noord-Koreaanse meerderheid voor aansluiting bij de Russische Federatie. Voor wat het waard is: vrijwel niemand erkent de volksraadplegingen, waarvan de uitkomst van tevoren al vaststond.