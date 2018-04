Rusland begint 'vuile trucjes'-campagne

Gevreesd wordt voor een volledige cyberaanval door Moskou. Rusland heeft in de dagen voor de aanval herhaaldelijk gewaarschuwd voor consequenties die zouden doorgaan. Een parlementaire bron in Londen spreekt van 'vuile trucjes'.

,,Ik denk dat we elke voorzorgsmaatregel moeten treffen'', stelde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in een interview met de BBC. ,,Als je ziet wat Rusland heeft gedaan, niet alleen in dit land in Salisbury, maar ook met aanvallen op tv-stations, op de democratische processen, op cruciale nationale infrastructuur, dan moeten we zeer, zeer voorzichtig zijn.'' In Salisbury werd een Russische voormalige dubbelspion aangevallen met zenuwgas.