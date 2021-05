Rusland beboet Facebook en Google na weigering verwijderen ‘illegale’ pro-Navalny-posts

UPDATE/VIDEO Bekende ‘Black Lives Mat­ter-activiste’ (27) in Londen door hoofd geschoten

24 mei Een in Engeland bekende ‘Black Lives Matter-activiste’ ligt in kritieke toestand op de intensive care nadat ze door een onbekende door het hoofd is geschoten. De schietpartij volgde op een reeks doodsbedreigingen als gevolg van haar activisme, stelt haar politieke partij Taking The Initiative Party (TTIP) in een verklaring. De Londense politie heeft nog geen aanwijzingen voor een doelgerichte aanval. Er zijn nog geen arrestaties verricht.