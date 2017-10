Ruk naar rechts verwacht in Oostenrijk

video Uit handen taliban bevrijde vader: Ze vermoordden mijn dochtertje en verkrachtten mijn vrouw

9:12 Het Amerikaans-Canadese gezin dat in 2012 in Afghanistan werd ontvoerd, is weer thuis. Joshua Boyle, Caitlan Coleman en hun drie kinderen zijn veilig via Londen in Canada aangekomen, meldt de Canadese regering. Het Pakistaanse leger maakte eerder deze week bekend het gezin te hebben bevrijd uit handen van ‘terroristen’, na van de Amerikanen te hebben gehoord dat de gijzelaars naar Pakistan waren gebracht.